Concurso Receita ‘aguarda apenas uma assinatura’, diz subsecretário

A comprovação de que o pedido do concurso Receita Federal já tramitou por todos os setores e pode sair a qualquer momento foi confirmada pelo subscretário de Gestão, Juliano Brito. Segundo ele, “só falta uma assinatura”.

Inclusive, desde o início de maio que o pedido andou disparadamente e avançou por várias unidades importantes. Até mesmo uma minuta de portaria chegou a ser anexada.

Juliano, que é auditor-fiscal e subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal (Sucor), participou da reunião extraordinária do Conselho de Delegados Sindicais (CDS) no lugar do secretário especial.

Na ocasião, ele tratou de vários temas, incluindo o concurso. Juliano explicou que a autorização já cumpriu todo o passo a passo obrigatório e, agora, aguarda apenas uma assinatura. Ele não deu uma previsão de quando isso poderá acontecer.

As informações foram confirmadas pelo Sindifisco Nacional.

Concurso Receita: subsecretário prevê aval com 230 vagas

De acordo com o subsecretário, ao que tudo indica, a autorização do concurso Receita Federal será para provimento de 230 vagas. Mas, ele já garante que esse quantitativo não é suficiente para suprir a demanda do fisco.

“Não há a menor chance desse concurso resolver o problema de qualquer unidade. A ideia é conseguir dar oportunidade de os colegas das fronteiras, se quiserem, mudar de lotação”, disse.

Juliano comenta que o déficit de auditores ultrapassa 5 mil servidores.

Dessa forma, segundo ele, a Receita Federal trabalhaexpectativa de conseguir fazer realizar outros concursos futuramente para suprir a demanda da instituição.

Aval deve ser igual ao pedido inicial

Se confirmadas as 230 vagas de auditores, a autorização será publicada com o mesmo quantitativo solicitado. Isso porque ainda tem a demanda dos analistas.

Para quem não lembra, a Receita Federa solicitou concurso visando preencher 699 vagas, sendo elas:

230 vagas para auditor-fiscal ; e

; e 469 vagas para analista-tributário

Secretário da Receita Federal, Julio Cesar disse que espera receber o aval do Ministério da Economia para a realização do concurso Receita Federal ainda este ano.

Inclusaive, a previsão era contar com os novos servidores em 2022. Entretanto, com a demora na autorização e a proximidade do período eleitoral, isso é praticamente inviável.

Sobre últimos concursos Receita Federal

O último concurso Receita Federal para servidores efetivos teve seu edital publicado em 2014, sob organização da Escola de Administração Fazendária – ESAF. Na época, foram ofertadas 278 vagas para auditor-fiscal.

Os candidatos foram avaliados por provas objetivas e discursivas, que totalizaram 70 questões de múltipla escolha.

Foram cobradas disciplinas de Língua Portuguesa, Espanhol ou Inglês, Raciocínio Lógico, Administração Geral e Pública, Direito (Constitucional, Administrativo e Tributário), Auditoria, Contabilidade Geral e Avançada, Legislação Tributária e Comércio Internacional e Legislação Aduaneira.