Nesta quarta-feira (18), o 5º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF) em Epitaciolândia, deslocou-se até a BR-317, para atender um acidente de trânsito com uma vítima, que se encontrava deitada ao solo, dentro de uma pequena vala, com dores no M.I.D.

Foi realizada a imobilização e transportado até o hospital de Brasileia, com suspeita de fratura.