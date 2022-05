Corpo de mulher em situação de rua é encontrado em decomposição em Rio Branco

Uma jovem em situação de rua, ainda não identificada pela polícia, foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (11), no Ramal do Riozinho, no bairro Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores da região perceberam a presença de urubus no local e foram até onde a maioria dos animais estavam concentrados. No local, os moradores acabaram encontrando o corpo da jovem em estado elevado de decomposição e rapidamente ligaram para o Copom e informaram a Polícia Militar sobre o caso.

Os militares do 2° Batalhão foram até o local indicado e confirmaram a veracidade da informação. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da moradora de rua foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para ser realizado os exames cadavéricos.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).