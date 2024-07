Criança de 2 anos morre eletrocutada enquanto brincava em Cruzeiro do Sul

Uma tragédia abalou a cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na tarde desta sexta-feira (19). Eliza Vitória Holanda de Jesus, uma criança de apenas dois anos de idade, morreu eletrocutada enquanto brincava na rua do Porto, localizada no Bairro da Várzea.

Segundo relatos obtidos pelas autoridades locais, Eliza teria tocado em um fio de uma bomba de água, conhecida como “mergulhão”, que estava instalada embaixo da casa onde residia com sua mãe e um irmão. O contato com o fio resultou em uma descarga elétrica fatal.

A mãe da criança havia saído para trabalhar, deixando os dois filhos em casa no momento do acidente. Um vizinho, que presenciou a tragédia, socorreu imediatamente Eliza e a levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. Infelizmente, mesmo com os esforços médicos, a criança não resistiu aos ferimentos e foi declarada sem vida na chegada à unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada para o local e a Polícia Civil está investigando o caso para determinar todas as circunstâncias envolvidas na tragédia.