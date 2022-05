Covid-19: casos sobem 82% em uma semana nas farmácias do país

Os casos de Covid-19 nas farmácias do país subiram 82% em uma semana, mostra levantamento da Associação Brasileira de Redes de farmácias e Drogarias (Abrafarma), obtido com exclusividade pelo GLOBO. Os dados são referentes à comparação dos diagnósticos de 18 a 24 de abril com os da semana anterior, do dia 11 ao 17. A taxa de positividade — percentual dos testes com resultado positivo — foi de 15,3% no período, um aumento de 59% em relação ao índice de 9,65% detectado na semana anterior.

Segundo o levantamento, foram realizados 67.314 testes em farmácias e drogarias brasileiras na terceira semana de abril, dos quais 10.307 deram positivo para a doença. Na semana anterior, foram detectados 5.677 resultados positivos, quase metade.