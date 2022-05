Criança no AC publica mensagem emocionante de despedida para a mãe vítima de câncer

Uma das filhas da ex-funcionária do cartório de Sena Madureira, Érika de Assis Machado Lélis Cardoso, 41 anos, usou as redes sociais para se despedir da mãe, que morreu na última terça-feira (10) após uma longa batalha contra um câncer. A influencer e estudante, Sofia Cardoso, de 13 anos, publicou em sua conta no Instagram uma foto antiga da mãe juntamente com uma mensagem emocionante de despedida.

Na legenda, Sofia escreveu palavras de admiração pela mãe e descreveu o momento vivido.

A coluna Douglas Richer entrou em contato com o esposo de Erika, Flaviano Cardoso que agradeceu a todo apoio e conforto que vem recebendo de amigos e familiares nesse momento.

Quero também deixar a minha homenagem a Erika Cardoso, pelo respeito e admiração que sempre teve com meu trabalho e nossa coluna. “Que Deus receba você no Seu reino e lhe conceda paz à alma.”

Erika deixa um legado, uma história e uma missão cumprida em sua passagem pela terra. Meus sentimos, Flaviano, Geovanna, Sofia e Juliano! 🥺🤍.