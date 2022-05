DJ lembra toco em Neymar: “Gosto da mesma coisa que você”

Falando ao Vaca Cast, Labres relembrou do “toco” que deu no craque da Seleção Brasileira e do PSG. “Ele começou a dar em cima de mim e eu disse: ‘Já te adianto que gosto da mesma coisa que você. Olha aqui a minha namorada’. Aí ele: ‘O que? Não querem que eu namore com vocês não? Caramba, gostei muito de você, vamos ser brother então?’”, revelou a DJ.

Após a conversa inicial, Bárbara disse que realmente os dois ficaram amigos. “Entrei no carro dele, ele deitou no meu colo, e ficamos trocando ideia da vida, ele me tratou igual irmã. Quando a gente chegou na casa dele, estava cheio de homem, só eu de mulher. Ele avisou aos amigos: ‘Ela gosta de mulher, e se um dia ela ficar com um homem vai ser comigo’. Neymar disse assim para os amigos, ‘então ninguém dá em cima dela, beleza?’. Os moleques super me respeitaram, passei o dia todo com eles. A gente já virou brother ali”, relembra.

A DJ contou que os dois permanecem amigos até hoje.