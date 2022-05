Em Porto Acre, Calegário faz visita a Câmara de Vereadores e aos moradores

Na tarde desta quinta-feira (05) o deputado estadual Fagner Calegário esteve em Porto Acre visitando a população e a Câmara Municipal dos Vereadores, para ouvir as demandas dos moradores.

Durante a conversa, os vereadores agradeceram a presença do deputado, que estava acompanhando pelo pré-candidato a deputado federal Bruno Moraes. Por sua vez, Calegário agradeceu a receptividade dos moradores do município e se comprometeu a levar as demandas aos órgãos responsáveis para que fossem solucionadas.

Calegário tem estado andando por todo Acre escutando e dialogando com moradores e autoridades para saber as necessidades dos municípios e em como pode ajudar. Para o deputado estadual, o dialogo é de suma importância para entender como melhorar o estado.