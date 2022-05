Com a pandemia, muita gente passou a conhecer como é trabalhar de casa, o chamado home office. E mesmo agora, mais de dois anos depois, algumas pessoas seguem nesta modalidade de trabalho. E muitas empresas também passaram a aderir a ideia, que pode trazer muitos benefícios, como a economia de tempo (deslocamento) e de gastos com infraestrutura por parte da própria organização.

Então, se você está pensando na possibilidade de trabalhar home office, atualmente existem milhares de vagas abertas em todo o Brasil. Para saber mais, confira a seguir!

Empresas abrem mais de 39 mil vagas para home office

Dessa forma, ao todo são 39.422 vagas de emprego home office abertas em todo o país, nas áreas mais diversas. São vagas para diversos cargos, mas com destaque para tecnologia, telemarketing, administração e recursos humanos. Entre os cargos, estão operador de telemarketing, vendedor, representante, advogado, promotor de vendas, desenvolvedor (programador), fiscal contábil, entre outros.

Além disso, as empresas também oferecem benefícios diversos. Entre eles estão assistência médica, auxílio creche, auxílio farmácia, participação nos lucros, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.

Certo, mas onde estão todas essas vagas, e como se inscrever? Basicamente, se você ficou interessado na possibilidade do home office, e quer garantir um emprego, é simples. Você só precisa acessar o site da InfoJobs e utilizar os filtros para encontrar a função ideal para seu perfil. Em seguida, leia a descrição completa do anúncio para verificar se satisfaz as exigências da empresa.

Depois, clique em “Cadastrar currículo” e siga os passos. O processo é gratuito e leva apenas alguns minutos. Com tudo isso feito, é só aguardar o retorno da empresa com informações sobre as próximas etapas. Boa sorte!