Enem 2022: inscrições para o exame iniciam amanhã (10)

Amanhã (10) inicia o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Estudantes interessados em participar da edição deste ano do certame, poderão se inscrever através da Página do Participante até o dia 21 de maio. A taxa de inscrição continua o mesmo valor do ano passado – R$85. A novidade é que também poderá ser paga no PIX e até cartão de crédito.

Além dos novos meios de pagamento, o candidato não isento continuará podendo efetuar o pagamento por meio de boleto bancário, que deve ser gerado na Página do Participante e quitado em qualquer banco, casas lotéricas, aplicativos bancários ou agências dos Correios até o dia 27 de maio. Já os candidatos que adquiriram a isenção da taxa devem realizar a inscrição no Enem 2022, mas não precisam efetuar o pagamento para confirmar a participação.

Mais uma novidade promete facilitar a vida dos estudantes. Este ano, o Inep aceitará documentos digitais de identificação nos locais de prova, como: e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal. Mas atenção: capturas de tela não serão válidas. E, após a entrada em sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

O exame está marcado para acontecer nos dias 13 e 20 de novembro. Serão aplicadas questões sobre as quatro áreas do conhecimento, além de uma redação. Já na inscrição, os participantes podem escolher se desejam fazer a prova impressa ou digital, lembrando que a modalidade virtual também é feita em um local de prova indicado pelo Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Os resultados do exame também são usados por instituições de ensino superior públicas e privadas, como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Expectativa dos participantes

O estudante de Arquitetura e Urbanismo Vinícius Santana, 23, estava ansioso para a abertura das inscrições. Apesar de já cursar uma graduação, o universitário vai se inscrever no exame para testar os conhecimentos e defende a importância da experiência para os estudantes. “As provas do Enem servem, não somente como porta de entrada para os cursos do ensino superior, mas também como uma forma de se testar e colocar os conhecimentos em prática. É uma maneira de conhecer os seus limites, porque a preparação começa muito antes das provas acontecerem”, opina o jovem.

Já a estudante Mariana Moreira, 19, vem se preparando desde o ano passado para o Enem. A jovem faz curso pré-vestibular e mantém um cronograma de estudos para conseguir se sair bem nas avaliações. Para ela, o Enem significa um passo para o curso de Engenharia de Produção e, por isso, segue à risca a rotina de aprendizado.

“Eu sempre gostei de estudar e para mim é muito tranquilo seguir um cronograma. Conseguir uma boa nota no Enem significa estar mais perto da graduação. Então, eu me dedico ao máximo, mas lembrando que preciso descansar e ter momentos de lazer”, afirma a estudante que estava na expectativa da abertura das inscrições. “Agora é me inscrever e esperar chegar o dia da prova”, conclui ansiosa.

Cronograma do Enem 2022