Energisa entrega obra de modernização da iluminação pública no Bujari

Nesta terça-feira (17/05), a Energisa Acre realizou a entrega da obra de iluminação pública de Bujari. O projeto contemplou a substituição de luminárias de vapor metálico por equipamentos de LED, mais modernos e duráveis. Os locais beneficiados foram as ruas: José Pereira Gurgel, Geraldo Mesquita, Expedito Pereira de Souza, Via Parque e parte da BR-364.

A Energisa investiu mais de R$ 1,6 milhão em obras de modernização e eficientização da iluminação pública de sete municípios do Acre, por meio do Programa de Eficiência Energética. Os municípios de Bujari, Plácido de Castro, Assis Brasil, Porto Acre, Tarauacá e Sena Madureira já foram contemplados com as luminárias de LED. Os locais foram indicados pelas prefeituras.

“Estamos muito contentes com mais essa entrega de obras que beneficia diretamente a população. Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto e segurança para os nossos clientes, reforçando nosso compromisso com a população acreana. A troca de luminárias convencionais pela tecnologia LED, que são modernas e com maior capacidade de iluminação, melhora a iluminação das vias, promove economia nas contas de iluminação pública dos municípios e reduz a necessidade de manutenção”, explica o especialista em Eficiência Energética da Energisa Acre, Pedro Henrique Melo Costa.

Ainda neste mês, as obras em Xapuri serão concluídas. Ao todo, o projeto prevê a substituição de mais de mil pontos de iluminação nos sete municípios, resultando em uma economia anual de aproximadamente de R$ 730 mil.

Vale destacar que o processo de iluminação pública é de inteira responsabilidade das prefeituras. Assim, o próprio município é responsável pela elaboração de projeto, implantação, expansão, atendimento, operação e manutenção dos sistemas de iluminação pública.

Eficiência energética

Desde 2019, por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Energisa Acre já investiu mais de R$ 6,7 milhões em projetos de eficientização de iluminação pública nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Brasiléia, Epitaciolandia, Capixaba e Manoel Urbano.

No segundo semestre está previsto o investimento de mais R$ 500 mil com ações nos municípios de Rodrigues Alves e Acrelândia. As obras realizadas são escolhidas por meio da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética, realizada anualmente pela Energisa.