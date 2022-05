Equipe de Bolsonaro monitora redes sociais do governador do RJ

A equipe de campanha de Jair Bolsonaro está monitorando as redes sociais do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O motivo do monitoramento é o que veem como falta de demonstração de apoio de Castro a Bolsonaro. Castro é candidato à reeleição pelo PL, mas, temendo desgaste, vem deixando o presidente longe de sua campanha.

Segundo uma fonte envolvida na campanha de Bolsonaro, a equipe está monitorando o comportamento de Castro sobre questões ideológicas do bolsonarismo, as interações políticas do governador nas redes sociais e contabilizando as publicações em que o presidente não é citado.

Não é só o perfil de Castro que está sendo monitorado pela equipe de Bolsonaro. Alguns dos principais secretários do governador também estão sendo alvos do levantamento.

A equipe planeja montar um dossiê de políticos que “não são verdadeiramente bolsonaristas”.