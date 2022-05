Estrelão e Humaitá fazem duelo de acreanos na série D neste domingo

Os times do Rio Branco e do Humaitá se enfrentam neste domingo (1), pelo grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O clássico acreano será disputado a partir das 16h do Acre e pela terceira rodada da 4ª divisão nacional.

A partida será disputada no estádio Florestão, na capital.

O Humaitá é o atual campeão acreano, e ocupa o sétimo lugar do grupo 1, com duas derrotas em dois jogos. Já o Estrelão, está invicto na competição, com uma vitória e um empate, ocupando a terceira colocação do grupo, com quatro pontos.