Etapa do Circuito Sesc de Corridas em Rio Branco tem sucesso de público

Neste domingo (15), o Serviço Social do Comercio – Sesc no Acre, recebeu o Circuito Sesc de Corridas, que movimentou as ruas da capital com cerca de 350 participantes entre atletas amadores, profissionais e grupo da Terceira Idade.

A largada aconteceu no Sesc Bosque às 6h30 da manhã com atletas amadores, profissionais e grupo da Terceira Idade. Os percursos de 3km, 5 km e 10 km de corrida renderam aos participantes medalhas e para os 1°, 2° e 3° lugares troféus de cada categoria.

O Coordenador de Esporte e Lazer do Sesc Alessandro Pereira, falou sobre os benefícios para a comunidade. “O Circuito Sesc de Corridas é uma importante ação para a comunidade de enfretamento à situação que vivemos no país de sedentarismo e inatividade física. O que queremos é despertar nas pessoas a importância da prática de atividade física e de um estilo de vida saudável, do gosto pelo esporte”, ressaltou.

Na categoria comerciário masculino o Atleta Marcelo Maia destacou a importância da corrida. “Para mim essa está sendo uma experiência extraordinária. Eu sou profissional de Tecnologia da Informação e a minha rotina diária é longa, trabalho durante todo o dia e ainda preciso treinar ao lado da minha esposa. competir foi muito gratificante”, afirmou.

Thaís Roma, Diretora de Programas Sociais no Acre que participou da coordenação da corrida, destacou que os trabalhos do Sesc para o desenvolvimento do esporte são realizados para promover mais qualidade de vida para os trabalhadores do sistema comércio e o desenvolvimento da cultura esportiva na população, por meio da prática de atividades físicas.

“Temos um papel fundamental na vida de todos, e em um evento esportivo como esse, marcado pela alegria, descontração, promovendo uma saúde de qualidade através da prática esportiva, reafirma o nosso compromisso. Idealizamos um evento para as famílias, crianças, jovens e adultos, pois a saúde é um dos programas base do Sesc”, afirmou a Diretora.

Confira a classificação

3 km

Comerciário – Masculino – 11 participantes, todos concluíram a prova

1° Matheus Mendes Amorim – 14.56s

2° André Haruo Kadowaki Lemes– 16.22s

3° Erivan Situba da Silva Kaxinawa– 17.42s

Comerciário – Feminino – 19 participantes, todos concluíram a prova

1° Cristielle da Silva Meireles – 21.36s

2° Jessika Abrantes pontes – 21.39s

3° Artemísia Farias – 25.49s

Comunidade – Masculino – 19 participantes 12 concluíram a prova

1° Jefson Palmeiras Ferreira de Souza– 13.56s

2° Herlandio Marques de Araujo – 14.17s

3° Ismael Carlos Amorim do Nascimento – 15.36s

Comunidade – Feminino – 54 participantes, 36 concluíram a prova

1° Simone Alves da Silva – 16.38s

2° Samara Andrecia – 17.13s

3° Libni Pereira Brandão – 17.54s

5 km

Comerciário – Masculino – 13 participantes, 12 concluíram a prova

1° Marcelo Sales Uchoa – 23.45s

2° João Valério da Rocha – 24.37s

3° Alessandro Maia Lopes – 27.50s

Comerciário – Feminino – 13 participantes, 13 concluíram a prova

1° Maria do Socorro de Borges Freitas – 26.30s

2° Maria Izabel da Silva Damasceno– 26.50s

3° Charliene da Silva Souza – 32.02s

Comunidade – Masculino – 48 participantes, 39 concluíram a prova

1° Lindyson de Oliveira de Souza – 18.19s

2° Dario Lima Tigre– 20.35s

3° Denis Guimarães – 21.54s

Comunidade – Feminino – 51 participantes, 42 concluíram a prova

1° Adrine Cunegundes Rego– 23.48s

2° Rosa da Silva Moreira -24.57s

3° Lizeth Tavares da Silva – 26.16s

10 km

Comerciário – Masculino – 8 participantes, 8 concluíram a prova

1° Heládio de Souza Jucá – 41.10s

2° André Barbosa Ribeiro – 47.53s

3° Thiago Amorim da Silva – 48.16s

Comerciário – Feminino – 4 participantes, 4 concluíram a prova

1° Lúcia Pereira Silva Muniz – 59.13s

2° Lucyana Oliveira de Melo Gomes – 01.02.53s

3° Carina Santos da Costa Teodoro – 01.08.59s

Comunidade – Masculino – 22 participantes, 19 concluíram a prova

1° Luis Alberto Oliveira Rocha – 42.13s

2° Ronaldo Pereira Alves – 49.06s

3° Gerce Silva Maia – 51.34s

Comunidade – Feminino – 7 participantes, 5 concluíram a prova

1° Luciene de Sousa Machado – 58.19s

2° Maria Geralda Santos da Silva– 01.00.32s

3° Alexandra Luzia Gadelha Fernandes de Assis – 01.02.53s