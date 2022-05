Ex-padre vira ator pornô gay aos 83 anos: “É como dar uma festa”

Ao documentário OPA on The Game: The Sex Business, Self desabafou sobre a nova empreitada na vida. Ele, que foi militar e serviu o exército na Guerra da Coreia, está satisfeito com a nova carreira.

“Meu colega de casa me perguntou se eu participaria de um filme. Fui convidado e de repente toda essa atenção vem para mim. É quase como dar uma festa, isso é uma das coisas que admiro nesse jeito de fazer pornô. Nós vamos fazer sexo de qualquer maneira, então por que não fazer disso uma experiência libertadora e de união em vez de escondê-la nas sombras?”, disse ele sobre o início de tudo.