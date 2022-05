Fagner Calegário recebe a visita do campeão sul-americano de Jiu-Jitsu

O deputado estadual Fagner Calegário recebeu em seu gabinete, o campeão sul-americano de Jiu-Jitsu, o Mestre Jandervan Maia, que acabou de retornar de São Paulo, onde aconteceu o campeonato, com a medalha de ouro.

Mestre em Jiu-Jitsu, Jandervan fez questão de agradecer ao deputado estadual pelo apoio com o esporte. Calegário foi um dos grandes responsáveis pela ida de Jandervan à competição, ajudando-o com os valores necessários de passagem e hospedagem dentro do Estado de São Paulo.

“É o primeiro campeonato que tenho a ajuda de um político. Nós vemos os deputados falarem muito de saúde e educação, mas não do esporte. O esporte também precisa de atenção. Agora com o ouro todo mundo quer ajudar, mas antes, o Calegário foi o único político que me ajudou”, contou Jandervan.

O campeão pratica Jiu-Jitsu há 25 anos e confessou nunca ter conseguido o apoio de nenhum político antes. Mestre na modalidade, Jandervan é professor de mais de 170 alunos, entre crianças e adultos, em sua academia.

Calegário possui um mandato que fortalece e apoia o esporte, e leva como bandeira o fortalecimento deste no Estado. Ex-atleta de taekwondo, o parlamentar possui um olhar sensível para as artes marciais e não é a primeira vez que Calegário mostra apoio aos atletas acreanos.

“Através do esporte, temos atingindo diversas famílias ao redor do estado. Jandervan é um campeão, e temos muitos no nosso Acre que precisam de atenção. Nosso mandato trabalha com o incentivo à prática esportiva pois sabemos da importância deste nas comunidades, é com ele que afastamos as crianças da marginalidade. O esporte transforma”, disse o deputado estadual ao ser questionado da importância do apoio ao esporte.