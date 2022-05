Flamengo encerra primeira fase da Libertadores vencendo peruanos

O Flamengo bateu o Sporting Cristal por 2 x 1 na noite desta terça-feira (24/5) na última rodada da primeira fase da Libertadores. O time carioca já estava garantido na primeira posição do Grupo H do certame continental. Ainda assim, cerca de 32 mil pessoas foram ao Maracanã apoiar a equipe.

Com a primeira posição assegurada, Paulo Sousa mandou a campo um time misto, testando peças como Andreas Pereira e Lázaro e lançando Pedro e Gabigol como titulares. Na última colocação da chave, o Sporting Cristal ainda tentava o terceiro lugar para garantir uma vaga na Sul-Americana.

Aos 29 minutos, o Flamengo abriu o placar. David Luiz deixou Isla na boa para chutar e a bola desviar em Madrid antes de entrar, colocando o Rubro-negro na vantagem. Os brasileiros ficaram perto do segundo gol, mas esbarraram no goleiro do time peruano.

Na segunda etapa, o Sporting Cristal voltou disposto a empatar a partida para tentar buscar um lugar nas oitavas da Sul-Americana. E esteve perto de marcar, mas González chutou por cima de Hugo, aos 17 minutos. Como quem não faz, leva, Pedro tratou de confirmar a máxima, marcando aos 28 minutos, após cobrança de falta de Andreas Pereira.

Ainda deu tempo de Hugo falhar e González diminuir o placar. Fim de jogo e vitória do Flamengo. O Rubro-negro encerra a primeira fase da Libertadores com 16 pontos. O Talleres venceu a Universidad Católica fora de casa e ficou com a segunda colocação do grupo H.