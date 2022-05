Foi liberado para crianças e adolescentes o benefício de R$1.212; Saiba como receber

Foi liberado pelo Governo Federal uma ajuda para crianças e adolescentes uma ajuda no valor de R$1.212, através do benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para que o beneficiado possa receber, ele precisa atender alguns requisitos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Falando de maneira geral, esse benefício é liberado para as crianças a adolescentes com algum tipo de deficiência.

Porém, o benefício pode ser concedido para outras pessoas nessas mesmas condições, independentemente de sua idade. Além dessas pessoas, os idosos com 25 anos ou mais, também tem direito a receber esse benefício e podem fazer a solicitação de ajuda.

As pessoas que tem algum tipo de deficiência, que sejam elas impedimentos de natureza mental, física, intelectual e sensorial a longo prazo, também recebem. Ou seja, são pessoas que tem mais dificuldade de conviver em meio a sociedade, com igualdade as demais pessoas.

É necessário ter contribuído com o INSS para receber o BPC?

Não, a pessoa não precisa ter contribuído com INSS para receber o BPC, isso porque esse é um benefício voltado para a assistência social. Além do mais, essa ajuda não é uma aposentadoria. Essa quantia de R$1.212, vai ser sempre acompanhada com o ajuste do salário mínimo que muda todos os anos, depois do reajuste do piso salarial.

Porém, esse grupo não tem o direito de receber o 13° salário do INSS, como os aposentados e pensionistas. O BPC, também não deixa pensão por morte.

Quem tem direito de receber o benefício?

Veja abaixo algumas regras para poder receber o benefício:

A renda familiar por pessoa precisa ser igual ou menos que 1/4 do salário-mínimo;

A pessoa com algum tipo de deficiência precisa ser avaliada por um médico e também por uma avaliação social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Precisa estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro único), o beneficiado do BPC e sua família.

Sem cumprir todos esses requisitos a pessoa com deficiência ou idosos com 65 ano, ou mais não podem ter acesso à ajuda.