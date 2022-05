Frialê prevê frente fria para o Acre, na próxima semana, com mínimas de até 13°C

O mago do tempo, Davi Friale, publicou nesta quarta-feira (11) a previsão de um frente fria para o Acre, na próxima semana, com mínimas de até 13°C, em seu site O Tempo Aqui.

“Uma poderosa massa de ar frio polar entrará no Brasil na próxima semana. A temperatura cairá brusca e acentuadamente em mais da metade do território nacional. Até o sul do Pará e do Piauí sentirão a presença dessa onda polar. No Distrito Federal, em Goiás e em Mato Grosso, as temperaturas poderão cair para menos de 7ºC. Em Brasília, pode chegar a 4ºC. A sensação térmica, para quem estiver exposto aos fortes ventos que estarão soprando, deverá ficar abaixo de zero”, destacou.

“No entanto, no Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas, essa onda de frio polar não será muito forte, mas o suficiente para provocar novos recordes de frio do ano, com mínimas que poderão chegar a 13ºC, ou menos, principalmente, nas cidades acreanas do leste e do sul do estado e nas cidades do sul e do oeste de Rondônia”, continuou.

O frio deve chegar à capital Rio Branco e aos demais municípios na próxima segunda-feira (16). “Mas será nos dias seguintes que a temperatura noturna ficará mais baixa”, frisou.

O pesquisador afirma, no entanto, que a onda de ar polar não será tão forte.

“As noites ficarão frias, com temperaturas abaixo de 17ºC, durante, pelo menos, sete dias consecutivos. A umidade do ar ficará muito baixa e os dias estarão secos e ensolarados”, finalizou.