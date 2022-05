Fundhacre recebe novos equipamentos para Oficina Ortopédica

Na manhã desta segunda-feira, 23, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou na Oficina Ortopédica em Rio Branco um ato de entrega de novos equipamentos que passarão a contribuir no serviço pr

Mais de 200 pessoas são atendidas por mês na Oficina Ortopédica. Os atendimentos contam com serviços na área de fisioterapia e terapia ocupacional. “O momento é de gratidão pela parceria aplausível do deputado que nos destinou a emenda, em ter esse olhar voltado à comunidade que tanto precisa, pelo cuidado em prol de melhorias e qualidade de vida para a população”, enfatiza a gerente do ambulatório da Fundhacre, Rozângela Farias.

Foram entregues uma unidade de ultra-sonografia para fisioterapia, um aparelho eletroestimulador neuromuscular funcional, uma bicicleta ergométrica, duas furadeiras elétricas de bancada, uma geladeira e duas máquinas de costura industrial.

“São novos equipamentos que irão ajudar na produtividade e no atendimento aos usuários. Eu trabalho nesta unidade há 28 anos, como gerente, e sei a grande relevância quando chegam novos aparelhos que passam a ajudar cada paciente”, frisou o gerente-geral da Oficina, Jerry Queiroz.

Para o paciente Ademar Freitas Ribeiro, autônomo, que está há oito meses realizando procedimentos de reabilitação na área de fisioterapia, é gratificante a maneira como está sendo assistido na unidade. “Os atendimentos são nota dez. Estou há oito meses aqui, e só tenho a agradecer por todo o carinho, atenção e pela forma com que nos tratam”, disse.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito no valor de R$ 398 mil. “Nós estamos cumprindo esse papel de ajudar esse trabalho que é feito há mais de 40 anos no estado do Acre”, destacou o parlamentar.

estado na unidade.