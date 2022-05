Gabi Brandt e Saulo Poncio estão juntos novamente, garantem amigos

A coluna LeoDias descobriu que a influenciadora digital e ex-De Férias com o Ex Gabi Brandt e o empresário Saulo Poncio estão juntos mais uma vez. Amigos próximos ao casal afirmam que os dois reataram o relacionamento às vésperas do Carnaval, que aconteceu no último mês, e que pretendem anunciar o retorno muito em breve.

Os dois comunicaram recentemente à equipe que cuida da estratégia de imagem deles na web que o casamento foi reatado e que precisam de um anúncio oficial para dar esta notícia bombástica aos milhares de seguidores que possuem no Instagram. Porém, o que Gabi e Saulo não imaginavam é que fontes da coluna nos contariam deste plano antes.