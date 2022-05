Governo do Acre abre licitação de pregão presencial para regional do Juruá do Deracre

O governo do Acre abre licitação de pregão presencial para contratação de pessoa jurídica de direito privado para fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão, carga de gás, vasilhame/recipiente para gás, de acordo com as especificações para atender as necessidades da Regional do Juruá do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). Natureza do objeto: compras.

O edital está disponível desde 13 de maio.

Data da abertura: 20 de maio de 2022, 14h30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.