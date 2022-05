Grave colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em Mato Grosso

Uma violenta colisão entre um ônibus, da empresa de transporte Itamarati, e uma carreta Volvo deixou ao menos 11 mortos e várias pessoas feridas nesta tarde de terça (17/5), no km 799 da BR-163, próximo de Sorriso (420 km de Cuiabá). As informações preliminares são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações também preliminares da concessionária Rota do Oeste, o acidente aconteceu por volta de 11h56, mas a ocorrência ainda está em andamento. Não se sabe quantas pessoas se feriram com a colisão. Porém o ônibus contava 42 passageiros.

O acidente aconteceu entre Sinop e Sorriso.

Equipes de resgate da Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros foram até o local para socorrer as vítimas, além de retirá-las dos escombros.