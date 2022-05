Guns N’ Roses vai para Manaus em setembro para show na Arena da Amazônia

O que parecia apenas um sonho dos roqueiros de Manaus está cada vez mais próximo de ser oficializado.

A banda Guns N’ Roses deve fazer sua estreia nos palcos manauaras em setembro deste ano, em data a ser definida nos próximos dias. A reportagem apurou que o local do evento será a Arena da Amazônia, que reúne a estrutura logística para receber uma turnê desse porte.

A ideia começou a ser ventilada pelo prefeito de Manaus David Almeida, durante uma entrevista ao podcast Sim & Não. O desejo inicial seria trazer a banda para o festival Passo a Paço, principal festival cultural da Prefeitura de Manaus. Mas, desde o princípio, o prefeito revelou preocupação com o cachê, considerado caro por ele para um evento público.

Foi quando entrou na jogada um outro elemento. O prefeito fez uma reunião com a empresária Bete Dezembro, da empresa Fábrica de Eventos, em que ele inclusive postou a hashtag #welcometothejungle, um dos maiores sucessos da banda.

E partiu da Fábrica de Eventos o maior sinal público de que o show está de fato a caminho. Neste domingo, a empresa postou uma imagem com uma caveira, rosas e faca, símbolos que remetem à banda, e a frase: “Manaus, Prepare-se”.

O curioso é que também está marcado na publicação o perfil da empresa Mercury Entretenimento, responsável pelo agenciamento do show do Guns N’ Roses no Brasil. A publicação aparece nos dois perfis e é um sinal claro da confirmação do show, que deve acontecer em setembro quando a banda vem ao Brasil para o Rock in Rio.

Enquanto não for divulgada a data, não há previsão sobre valores de ingressos, mas a tendência é que elas sejam abertas inicialmente para integrantes do fã-clube da banda, tal qual acontece nas principais turnês de bandas internacionais.