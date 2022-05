Há 12 anos, moradora se desloca da zona rural para preparar “prendas” do Arraial em Sena Madureira

Um dos eventos mais tradicionais da cidade de Sena Madureira teve início na noite deste domingo (1o). Trata-se do Arraial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, um evento que relembra muito o padre Paolino Baldassari.

Construído a muitas mãos, o evento transcorre durante todo o mês de maio.

Uma das colaboradoras do Arraial é a trabalhadora rural Terezinha Maciel da Silva. Ela reside no projeto de assentamento Joaquim de Matos e há 12 anos se desloca da zona rural para ajudar na preparação das prendas que são leiloadas no evento. “Pra mim, não importa a distância, pois tenho o prazer de ajudar. Todos os dias me acordo cedo, por volta das 4:30 horas e venho aqui pra cozinha da igreja católica. Ainda sinto muito a falta do padre Paolino. Todas as manhãs ele estava aqui”, relembra.

A equipe da cozinha prepara todos os dias dezenas de galinhas que são doadas por representantes dos diversos segmentos da sociedade.

Nesta segunda-feira (2), a Noitada do Arraial será patrocinada pelos meios de comunicação de Sena Madureira.