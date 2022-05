Homem é morto com facada no peito no Montanhês, em Rio Branco

Alfredo Mariano de Souza Neto, de 24 anos, foi morto com uma facada no peito, na manhã deste sábado (28), na rua João Minas Coelho, no bairro Montanhês, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alfredo estava próximo à própria residência, quando foi atacado por um homem desconhecido que desferiu um golpe de faca no peito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Vizinhos viram o jovem que estava ensanguentado com uma perfuração no peito e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte de Alfredo.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 3° Batalhão estiveram no local e tentaram procurar pelo criminoso, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).