Jovem tem casa invadida é ferido com um tiro na mão na Cidade do Povo

O jovem Leandro Guilherme Magalhães, 20 anos, foi ferido com um tiro, na noite desta segunda-feira (30), na rua Franco Silva, na Quadra 24 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leonardo Guilherme estava nos fundos da residência dele, na parte do terreno, quando foi surpreendido por uma pessoa não identificada que chegou e de posse de uma arma de fogo disparou na mão esquerda da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Os familiares do jovem acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância e prestou os primeiros atendimentos a Leandro Guilherme, que foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Os PMs do 2° Batalhão tentaram procurar pelo autor do crime, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).