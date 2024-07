Embrapa solicita autorização à Anvisa para plantar maconha no Brasil

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) enviou um pedido formal à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para obter permissão para o plantio de Cannabis sativa com fins de pesquisa no Brasil. O objetivo da solicitação é desenvolver bases científicas e tecnológicas que possam apoiar a criação de cadeias produtivas nacionais para cannabis medicinal e industrial, além de fornecer subsídios para políticas públicas e regulamentações.

Beatriz Marti Emygdio, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, explicou que o projeto visa melhorar o cultivo da planta por meio de pesquisa em melhoramento genético, manejo, pós-colheita, e zoneamento de riscos climáticos. A Cannabis sativa tem um vasto potencial de aplicação, incluindo a produção de óleos medicinais, fibras para a indústria têxtil e celulose, sementes para alimentos e ração animal, e biomassa para diversos usos.

Atualmente, no Brasil, apenas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) possui autorização para pesquisa com cannabis, obtida por via judicial. A Embrapa acredita que é necessário expandir as pesquisas para todo o país e explorar diferentes usos da planta, como no setor medicinal e na indústria têxtil, além de aproveitar coprodutos.

A pesquisa também se concentrará na adaptação das cultivares de cannabis ao clima brasileiro, um aspecto importante para garantir a eficácia e a segurança do cultivo em diversas regiões. O estudo dos quimiotipos, que determinam a concentração de THC e CBD, é crucial para definir as regulamentações do cultivo e as aplicações da planta.

No cenário atual, o Brasil tem apenas um medicamento registrado derivado de cannabis, e aproximadamente 40 produtos similares são regulamentados como “produtos derivados de cannabis” pela Anvisa.