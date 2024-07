Festival milenar de origem japonesa acontece neste fim de semana em Rio Branco

O Tanabata Matsuri é um festival de origem nipônica, que tem suas origens a aproximadamente de 1.150 anos e teve origem na lenda “O Vaqueiro e a Tecelã”. O nome faz referência a sétima noite do sétimo mês do ano, entretanto será realizado apenas no fim deste mês de julho em terras acreanas, nos dias 27 e 28, no Sesc Bosque, a partir das 14 horas.

O evento é uma parceria entre a Associação dos Nerds do Acre (Anac) e a Associação Nipo-Brasileira do Acre (Anba), para celebrar e difundir a cultura japonesa no estado.

Júnior Rodrigues é membro da equipe direção da Anac, e diz que a organização tem altas expectativas para a segunda edição do Tanabata Matsuri, sendo o segundo evento do calendário anual da associação.

“A Diretoria da atual gestão resolveu incorporar o evento no calendário oficial da Associação, porque a gente percebeu que o evento traz um espaço tanto de reunião para os japoneses e seus descendentes que moram aqui no Acre como uma oportunidade de outras comunidades terem um contato mais de perto com essa cultura milenar tão bonita e cheia de significados profundos”, disse Rodrigues.

Ele explica ainda que a primeira etapa do concurso nacional de Cosplay, a arte de se caracterizar e representar um personagem, acontecerá dentro do Tanabata. “As expectativas estão bem altas! Não só pela temática do evento em si, mas também pelo Concurso Nacional de Cosplay SESC Geek 2024, que terá sua primeira etapa eliminatória dentro do Tanabata”, encerra.

O evento contará com 13 lojas parceiras que estarão presentes no local, com os mais diversos itens que fazem referência à cultura japonesa. O evento ocorre das 14h às 20h, neste final de semana.

As atrações do evento não serão somente promovidas pela Anac, pois a Anba levará uma exposição com itens relacionados à cultura japonesa e inúmeras edições de mangás, as histórias em quadrinhos japoneses, doadas pelo consulado geral do Japão.

A praça de alimentação também ficará por conta da Anba, com pratos feitos da maneira mais japonesa possível, para aqueles que decidirem prestigiar o evento. Além disso, será realizada uma versão adaptada da cerimônia japonesa Tōrō nagashi, onde lanternas de papel são liberadas ao longo de um rio.

A origem do nome é a seguinte: “Tōrō” é tradicionalmente outra palavra para “lanterna”, enquanto “nagashi” significa “cruzeiro, fluxo”.⁠

Sobre a expectativa do evento, o presidente da Anba, Eduardo Kawada, diz que espera entregar um momento típico dos festivais japoneses. “Nossa expectativa é para que os nikkeis (descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que vivem regularmente no exterior) e amantes da cultura e culinária japonesa tenham uma experiência com os festivais típicos de origem japonesa”, diz.

Além disso, a Associação Nipo Brasileira do Acre deixou um convite para aqueles que tiverem interesse em participar. “ANBA convida você para participar do evento de Tanabata Matsuri.Prepare-se e participe com a gente desse evento incrível e venha celebrar a cultura Japonesa”, disse Kawada.

Para aqueles que tiverem interesse em comparecer, basta procurar o perfil no Instagram da Anac e realizar sua compra.