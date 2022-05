Licitação do ‘castramóvel’ é concluída e Jarude comemora: “Agora é assinar o contrato”

Castramóvel

O tão sonhado castramóvel está perto de virar realidade. O equipamento, um automóvel equipado com instrumentos de cirurgia para cães e gatos, teve o processo de licitação concluído e publicado no Diário Oficial desta terça-feira (17). A vencedora da licitação foi a empresa Euro Truck Implementos Rodoviários, que vai receber R$ 236.650,00 da Prefeitura de Rio Branco. Vale lembrar que a conquista do castramóvel é fruto de uma parceria entre o vereador Emerson Jarude e o deputado federal Flaviano Melo, ambos do MDB.

Comemorou

Nas redes sociais, o vereador e pré-candidato a deputado estadual comemorou. “Agora é assinar o contrato com a empresa vencedora”, escreveu Jarude.

WhatsApp

Em um grupo de WhatsApp recém-criado por apoiadores da pré-candidatura a governador do professor Nilson Euclides (PSol), uma mensagem me chamou atenção. A do principal articulador político do PT acreano, Carioca Nepomuceno. “Tenho um profundo respeito pelo professor Nilson Euclides, mas na condição de dirigente do PT não considero ético está no grupo do pré-candidato de outro partido, mesmo um partido de esquerda. Esse debate ainda não foi concluído no PT, quem sabe eu volte.

Boa jornada a todos e todas que marcharão com o Nilson. Estarão em boa companhia”.

Vaquinha

O líder indígena do povo Ashaninka, Francisco Piyãko (PSD), pré-candidato a deputado federal, lançou hoje sua campanha de financiamento coletivo para custear sua pré-campanha. As vaquinhas são permitidas pela Justiça Eleitoral e foram liberadas desde o último dia 15 de maio.

Para quem quiser contribuir, basta clicar AQUI.

Quarto 704

Há 30 anos, em um dia como hoje, 17 de maio, morria o então governador do Acre, Edmundo Pinto. O assassinato do governador ocorreu durante a madrugada, na cidade de São Paulo, onde Edmundo estava hospedado, no quarto 704, do Della Volpe Garden Hotel. Apesar das investigações policiais apontarem que o crime foi um latrocínio, a família do ex-governador não acredita nessa versão, para eles, o crime teve motivação política.

Cassado

Oriundo do MBL, o deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val (UB), também conhecido como ‘Mamãe Falei’ teve o seu mandato cassado nesta terça-feira (17) por unanimidade de votos na Alesp. Era preciso 48 votos para a cassação, mas todos os 73 deputados da Casa votaram a favor. Apesar dele ter renunciado ao cargo para evitar desdobramentos, a cassação tira os direitos políticos de Artur por oito anos, conforme determina a Lei da Ficha Limpa. O agora ex-deputado era pré-candidato ao Governo paulista e se envolveu em escândalo quando fez comentários sexistas a respeito de refugiadas de guerra ucranianas.

Lição

A lição que fica é que é preciso ter cuidado com as declarações. Assim como Do Val, que teve o mandato cassado e perdeu os direitos políticos, outro caso que pode ser usado como exemplo é o do deputado federal pelo RJ, Daniel Silveira (PTB). Averso ao STF e defensor de atos antidemocráticos, Daniel chegou a ser condenado a prisão pelo STF, mas recebeu um indulto presidencial de seu aliado, Jair Bolsonaro (PL). Em boca fechada não entra mosca.

Ciro e Lula

O blog da Andrea Sadi noticiou nesta terça (17) que lideranças nacionais do PT têm tentado convencer o PDT de Ciro Gomes (PDT) a desistir da disputa presidencial. Segundo Sadi, coordenadores da campanha de Lula acreditam que se Ciro desistir da disputa, os votos dele migrariam para Lula, ampliando a vantagem do petista contra Jair Bolsonaro, podendo vencer a disputa ainda no primeiro turno. No entanto, o PDT diz que qualquer decisão sobre a candidatura de Ciro Gomes será tomada pelo próprio Ciro. O pedetista, que tá sempre descendo o cacete em Lula, vai precisar de muita conversa no pé do ouvido pra desistir da empreitada.

Suposição

Em um exercício de suposição, caso o PDT embarque na candidatura petista já no primeiro turno, como fica o partido no Acre? Continua no palanque de Gladson ou segue a tendência nacional?