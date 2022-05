Michelle na sua rua: vereadora fiscaliza ruas de Rio Branco de mãos dadas com a população

A vereadora Michelle Melo (PDT) realiza fiscalização das ruas de Rio Branco de mãos dadas com a população, através do programa “Michelle na sua rua”, em que já fiscalizou mais de 1250 ruas de Rio Branco, a pedido da população, que entra em contato pelo WhatsApp do Gabinete.

“O assunto das ruas esburacadas é campeão nas rodas de conversa, nas redes sociais e nos pedidos de ajuda que recebemos do povo”, disse a vereadora Michelle Melo.

O assunto tomou mais força após a entrevista do Prefeito Tião Bocalom a um podcast local onde afirmou ter recuperado, aproximadamente, 900 ruas, o que, segundo a vereadora, não condiz com seu dia a dia nas ruas de Rio Branco.

A vereadora explica porque decidiu iniciar o programa “Michelle na sua rua” que já visitou bairros como Placas e Montanhês. “Recebemos em média mais de 200 mensagens por mês com denúncias e 80% são sobre as condições precárias das ruas”, diz.