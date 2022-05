Mulher descobre traição e cola carta de término no carro do ex-companheiro

No domingo (15), Benedita Carvalho Lopes colou uma carta de término no carro do agora ex-companheiro. Isso ocorreu depois que ela descobriu uma traição. O bilhete, escrito à mão, chamou a atenção de quem passava pela avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém (PA). As informações são do G1.

Na mensagem, que viralizou nas redes sociais, Benedita, conhecida como Naná, afirmou que ela e Alessandro viviam juntos havia 13 anos e ele sumia para dormir com a amante.

“Ele saía todo final de semana e voltava só na segunda-feira. A gente trabalhava juntos aqui no restaurante. Eu fiz isso e pensei que só ele fosse ver. Nunca pensei que fosse ter essa repercussão”, disse Benedita em entrevista ao G1.

No bilhete, Benedita ainda pediu que Alexandro respeite a outra mulher e vá morar com ela.

Confira a carta na íntegra:

“Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e vai morar com a moça, respeite ela… Ass: Naná.”