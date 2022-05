Mulher Melão volta a exibir novo clique de ensaio na cozinha: “Me divertir”

Por essa ninguém esperava! Renata Frisson, conhecida por ser a Mulher Melão, encantou a galera do Instagram Stories ao publicar uma nova foto de seu ensaio mais recente, que foi muito pedido pelos mais de 1,6 milhões de seguidores que a musa acumula em seu perfil.

Dessa vez, a modelo e musa do OnlyFans publicou a foto em seus Stories, mas não deixou de fazer sucesso com a galera divulgando o link para venda de seus conteúdos. Posando na cozinha, a musa encantou a galera com seu modelito pink de tirar o fôlego, que, claro, evidenciou ainda mais a boa forma da musa.

“Essa musa é completamente perfeita”, reagiu um seguidor da modelo. “Teria sorte de casar com uma mulher dessas, viu”, brincou outro fã com emojis de risada. “Essa mulher gosta de brincar com meus sentimentos”, disparou outro internauta.

Fonte: Reprodução/Instagram

Mulher Melão fala sobre mudança de próteses de silicone após diminuir tamanho

Uma nova mulher! Recentemente, enquanto curtia o Carnaval do Rio de Janeiro, Renata Frisson contou ao portal g1 como se sente após repaginar seu visual. Conhecida pelo nome artístico de Mulher Melão, a musa resolveu diminuir suas próteses de silicone e mostrou o resultado notável, garantindo que a cirurgia foi pela saúde.

A modelo tirou cerca de 200 ml e falou que se “sente uma garotinha”. “Passei muito tempo com 500ml, aí achei que estava na hora de mudar um pouco, até por questão de saúde. Resolvi trocar para uma prótese de 300ml. Era para eu estar de cinta ainda, mas tirei só um pouquinho para prestigiar o carnaval”, contou a musa.

Ao ser questionada sobre a dieta, a modelo afirmou que está sendo um pouco mais restrita para manter a boa forma já que não pode praticar exercícios físicos enquanto se recupera do procedimento estético. “Não estou comendo carboidratos, nem bebendo álcool e refrigerante. Hoje estou tomando energético para manter o pique”, garantiu a musa do OnlyFans.