O que é a opção de Cashout em apostas esportivas?

Uma das grandes vantagens que o mercado de apostas esportivas possui há anos e o seu ritmo forte de inovação. As plataformas estão sempre se esforçando para lançar novas ferramentas, serviços e novidades que possam chamar a atenção do usuário, são movidas pela competitividade altíssima que se formou neste mercado com o surgimento de dezenas de plataformas novas.

O maior beneficiado em toda esta competitividade é o usuário, que pode sempre aproveitar diferentes novidades sendo oferecidas pelas plataformas que, em geral, podem facilitar muito a sua jornada e aumentar seus ganhos. Ainda mais para os apostadores mais experientes que já sabem que é uma grande vantagem possuir contas diferentes em todas as principais plataformas.

Uma destas vantagens que surgiu há pouco mais de um ano é o Cashout, utilizado em apostas ao vivo, foi um sucesso desde o seu lançamento em algumas plataformas. Neste artigo nós vamos entender melhor o que é o Cashout, quais as suas vantagens e como você pode utilizar esta opção para melhorar seus resultados.

O que é o Cashout em apostas esportivas?

Podemos considerar o Cashout como uma ferramenta ainda em construção, é uma opção que ainda não é oferecida em todas as plataformas de aposta esportiva. Foi lançada apenas por algumas das maiores plataformas como uma grande novidade e vem sendo otimizada para funcionar melhor tanto para os apostadores quanto para a própria casa de apostas.

Em resumo, o cashout é uma ferramenta implementada pelas casas de apostas que permitem que o apostador faça o encerramento de sua aposta antes que a partida termine. Desta forma, ele pode retirar o valor proporcional calculado pela plataforma de acordo com o resultado do jogo até aquele momento, sempre sendo utilizada em partidas ao vivo, ou seja, disponível apenas em apostas ao vivo.

Desde o início da partida e a partir do momento da aposta, a plataforma de apostas é responsável por fazer o cálculo do valor que pode ser retirado no cashout para o apostador em tempo real de acordo com o que acontece naquela partida. Muitas vezes, o apostador poderá ver um saldo negativo na área de cashout, isso acontece quando os acontecimentos do jogo estão indo na direção contrária da aposta original.

É considerada uma ferramenta mais complexa, por isso é indicada apenas para apostadores mais experientes neste mercado, a primeira plataforma de apostas a implementar a ferramenta foi a Betfair. O cashout pode ser encontrado em dois tipos principais:

Cashout Total

No cashout total o apostador tem todo o valor que foi calculado pela plataforma para aquele momento disponível para ser retirado no momento do encerramento da aposta. No caso de apostas múltiplas, o usuário deve se certificar que todas as apostas que fez permitem a utilização do cashout.

Cashout Parcial

Este tipo é raro de se encontrar nas plataformas de aposta, neste caso o usuário pode retirar apenas uma parte do valor de sua aposta, o restante fica ainda ativo na aposta e a plataforma é quem decide.

Cashout automático

Muito útil para os apostadores mais experientes que querem otimizar alguns processos, o cashout automático é a melhor opção. Aqui o apostador consegue definir qual é o valor que gostaria de retirar de uma aposta que está estabelecida antes da partida começar, assim a plataforma consegue encerrar a aposta assim que o valor é atingido, automaticamente e sem auxílio direto do usuário.

Como utilizar o Cashout a seu favor?

Já deu pra perceber que o cashout é uma opção muito interessante oferecida por algumas casas de aposta, sabemos como as apostas ao vivo podem ser imprevisíveis e por isso, ter a oportunidade de salvar a sua aposta antes que tudo vá por água abaixo é uma grande vantagem.

É esta a maior vantagem do cashout, a oportunidade que entrega ao apostador de fazer uma espécie de controle de danos durante a partida. Assim, se o apostador perceber que as coisas durante a partida não estão indo como esperava e que podem piorar ainda mais, pode ser a hora acerta de salvar o seu investimento, ou ao menos parte dele no processo.

É uma ferramenta um pouco mais complexa, pois exige que o apostador tenha uma visão mais técnica do esporte e das apostas que o envolvem. Pois só assim conseguiria saber qual é o momento correto de encerrar a sua aposta e fazer um controle dos danos ou defender o seu investimento de forma eficiente.

Concluindo

O cashout ainda não é uma ferramenta presente em todas as plataformas de apostas esportivas, porém grandes nomes neste mercado oferecem a ferramenta que pode ser uma ótima aliada em sua estratégia de aposta. Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre o cashout, pode inclui-la em seus planos para melhorar os seus resultados e, principalmente, diminuir as suas perdas.