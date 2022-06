Oficialmente afastado do Senado, Bittar elogia seu suplente, Eduardo Velloso: “Honesto, leal e competente”

Com o seu afastamento de 121 dias do Senador Federal para tratamento de saúde e de assuntos particulares, Marcio Bittar deixou sua vaga com o suplente, médico oftalmologista Eduardo Velloso. A posse ocorreu nesta terça-feira (31).

Nas redes sociais, Bittar teceu elogios ao seu suplente: “Hoje meu amigo querido Eduardo Velloso assumiu, pelos próximos meses, a vaga de Senador que muito me orgulho de ocupar. Escolhi muito bem: Velloso é honesto, leal e competente, dará continuidade ao trabalho que temos feito até aqui, comprometidos com o nosso povo acreano! Vamos juntos!”, escreveu Bittar em suas redes sociais.