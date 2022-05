Os destinos mais procurados para o feriado de Corpus Christi pelos brasileiros

Em menos de duas semanas estaremos em junho, e há três certezas sobre o mês, que indica que a metade do ano já chegou: vai ter muita festa junina, o Dia dos Namorados e também o tão esperado feriado de Corpus Christi, que neste ano cairá do dia 16 a 19 de junho.

Ao contrário do que muitos pensam, entretanto, a data não é um feriado nacional, mas sim ponto facultativo, em que o empregador pode decidir ou não dar folga aos seus colaboradores. A classificação é feita pelo Ministério da Economia, que todos os anos divulga seu calendário listando o que é feriado ou não.

O que significa Corpus Christi?

Mesmo não sendo considerado feriado nacional, muitas empresas acabam aderindo, inclusive negociando com os funcionários a emenda da sexta-feira, tornando a ocasião prolongada. É uma das datas mais procuradas para viagens, de acordo com plataformas do setor.

Corpus Christi, traduzido do latim, significa “Corpo de Cristo”. A ocasião é usada pelos cristãos para lembrar a morte e ressurreição de Cristo. A data celebra também a eucaristia – sacramento católico que relembra a Última Ceia, que teria sido realizada em uma quinta-feira. Ela acontece 60 dias após a Páscoa, sempre na primeira quinta-feira após o domingo de Santíssima Trindade, outra data marcante para a igreja católica.

Quais os destinos mais procurados para o feriado de Corpus Christi em 2022?

O metabuscador KAYAK realizou uma pesquisa sobre os 10 destinos mais buscados pelos brasileiros para aproveitar a ocasião em 2022.

Com base nos dados da plataforma, entre as diversas opções, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) lideram o ranking de mais procurados. Recife (PE), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Brasília (DF), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Belo Horizonte (MG) aparecem, respectivamente, na sequência.

Os menores preços médios desse levantamento, apurados pelo KAYAK com as companhias aéreas, são as passagens para Belo Horizonte (R$ 889), São Paulo (R$1.030), que recebe a Parada do Orgulho LGBT no dia 19 de junho, e Rio de Janeiro (R$1.082).

E mesmo próximo do fim do outono e início do inverno, cidades do nordeste como Recife, Salvador, Maceió, Fortaleza e João Pessoa estão entre as alternativas favoritas para os brasileiros escaparem do frio.

Gustavo Vedovato, country manager do KAYAK no Brasil, comenta sobre o ranking: “São Paulo sempre aparece nos nossos rankings e, neste feriado, a cidade recebe a Parada do Orgulho LGBT, que, historicamente, é um dos eventos que mais atrai turistas à capital paulista. Porém, o ranking do KAYAK mostra que há opções para todos os gostos e bolsos, de norte a sul do Brasil”.

Já a Decolar, empresa de viagens líder na América Latina, revelou os destinos nacionais e internacionais mais procurados pelos brasileiros para a ocasião com base nas buscas por passagem aérea em seus canais de vendas (app e site).

No Brasil, aparecem na lista, respectivamente: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Seguro (BA).

Já o ranking dos destinos internacionais é composto por: Buenos Aires (AR), Lisboa (PT), Santiago (CH), Paris (FR), Nova York, Orlando e Miami (EUA), Montevidéu (UY); Madrid (ES) e Londres (UK).

“Com mais um feriado chegando, os viajantes seguem atentos às promoções e planejando com antecedência, especialmente no internacional. Já no nacional, o aumento na procura por viagens cresceu 72% em abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2021″, diz Daniela Araujo, diretora de Sourcing Air da companhia.

“Esse indicador mostra que o turismo está aquecido”, conclui.