Para reestruturar parte da cozinha, Chef Deocleciano realiza rifa para o dia dos namorados

O Chef Deocleciano Brito passou por um susto no início do mês de maio, quando parte de sua cozinha sofreu um princípio de incêndio, causando prejuízos materiais e para reestruturar seu ambiente de trabalho, o Chef realiza uma rifa de um kit de 30 bolinhos para o dia dos namorados.

De acordo com Deocleciano, ele estava fazendo o almoço e fritando batatas quando precisou se ausentar por, aproximadamente, 45 minutos. “Eu achei que tinha apagado todas as chamas do fogão, mas na realidade a panela de óleo ficou acesa. Minha secretária passou para ir ao banheiro e sentiu cheiro de queimado quando chamou a esposa para ver o que tinha acontecido, se deparou com um fumaceiro grande dentro da sala. Ela correu e abriu a janela”, conta.

A panela com óleo quente superaqueceu, derreteu a fiação e começou a pegar fogo no balcão, além da coifa, que também queimou. “Deus deu um livramento e não ocorreu chamas grandes, mas queimou toda fiação da coifa e ficou tudo preto dentro da cozinha, por esse motivo eu tive que parar minhas atividades. Fiz o levantamento de aproximadamente 5 mil reais para fazer a reconstrução de tudo, mas graças a Deus foi só danos materiais”, explica o Chef.

Segundo Deocleciano, a ideia da rifa veio a partir de uma conversa com Deus, onde o Chef pedia sabedoria. “Como eu produzo alguns produtos, como esses bolinhos, eu fiz um kit de 30 bolinhos a R$5,00, para que eu faça essa rifa e as pessoas possam me ajudar de alguma forma. Já está começando a surgir efeito”, diz.

A rifa pode ser adquirida através de transferência via Pix pela chave [email protected], após enviado o valor, o comprovante deve ser enviado para o WhatsApp de Deocleciano, pelo número (68) 99987-1788 para que o Chef preencha o cupom e mande foto do número de sorteio com os cupons para o comprador. O sorteio acontece dia 04 e 11 de junho.