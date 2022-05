PDT quer enterrar de vez mal estar com Gladson e governador tem agenda marcada na sede do partido 

PDT

Depois do burburinho de que o PDT do Acre poderia lançar uma candidatura própria ao Governo e pular do barco governista, informação logo refutada pelo ex-presidente estadual da sigla, o deputado estadual Luiz Tchê, parece que agora as coisas devem finalmente se acalmarem. O governador Gladson Cameli (PP) está com visita marcada à sede do partido de Brizola: sexta-feira (20), às 15h.

Mui amigas

Em Brasileia uma situação chama a atenção na relação entre os poderes Executivo e Legislativo. A prefeita Fernanda Hassem (PT) e seu vice, Carlinhos do Pelado (PSB) sofrem oposição na Câmara Municipal justo de correligionários: Neiva Badotti (PSB) e Marinete (PT). Vai entender.

Base

Base mesmo em Brasileia somente os vereadores Elissandro Jorge (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Jurandir Queiroz (PROS), Rogério Pontes (PROS) e Elenilson Cruz (PT), que atua como uma espécie de líder do governo na Câmara.

ExpoAcre

Prestes a acontecer, a 47ª edição da ExpoAcre, que será realizada no período de 30 de julho a 7 de agosto, ganhou um hotsite. De acordo com com a Secom, a página contém todo o cronograma de atividades da feira e o Manual de Identidade Visual do evento. As informações poderão ser acessadas por meio do endereço eletrônico: https://agencia. ac.gov.br/expoacre-2022/

Igualdade racial

Ocorreu hoje, em Rio Branco, o primeiro dia da 3ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O encontro é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), e vai até amanhã, 20 de maio, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Ufac.

Homeschooling

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (18), o texto-base do projeto de lei que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, o homeschooling. Foram 264 votos favoráveis e 144 contrários. Houve duas abstenções.

O que é

Pra quem não sabe o que é, o “homeschooling”, ou simplesmente educação domiciliar, é um modelo de ensino adotado por famílias que querem educar seus filhos fora das escolas. Com o homeschooling a própria família ensina as crianças ou, se preferirem, ensinam através de professores particulares contratados.

Bancada acreana

Dos deputados pelo Acre, a votação ficou assim:

a favor – Alan Rick (UB), Vanda Milini (PROS) e Mara Rocha (MDB);

contra – Flaviano Melo (MDB), Jesus Sérgio (PDT), Perpétua Almeida (PCdoB) e Leo de Brito (PT).

A deputada Jéssica Sales (MDB) não votou, constando como ausente no painel da votação.

Terceira via

Marcada para ocorrer na última quarta (18), o anúncio da escolha do pré-candidato à presidência de um grupo de partidos da chamada terceira via, finalmente aconteceu. A ungida de MDB, PSDB e Cidadania é a senadora Simone Tebet (MDB-MS). A escolha foi baseada nos dados de uma pesquisa quali-quanti que mostra que Tebet, embora tenha menor intenção de voto que o ex-governador João Doria, do PSDB, teria maior potencial de crescimento por sua rejeição bem mais baixa.

Resistência

Embora haja um acordo entre os três partidos, João Doria já deixou claro que pretende seguir com sua pré-candidatura, ameaçando até a judicializar o caso, caso o PSDB tente barrá-lo. Tebet, agora que foi a escolhida, também já disse que não volta atrás. Com ou sem o apoio de Doria e do PSDB, quer ser candidata.

Trio

Com a escolha da senadora para a disputa presidencial, o MDB acreano conseguirá emplacar uma chapa puro sangue e genuinamente feminina: Jéssica Sales para o Senado, Mara Rocha para o Governo e Simone Tebet para a presidência da República.