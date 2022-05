Pedro Longo homenageia Jéssica Sales na Aleac e diz que deputada é inspiração para as mulheres

O deputado Pedro Longo aproveitou seu discurso realizado na sessão desta quarta-feira (4), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para cumprimentar a deputada federal Jéssica Sales e parabenizá-la por sua força diante do tratamento de câncer que vem realizando.

O líder do Governo destacou que a parlamentar é um exemplo para todas as mulheres acreanas.

“Sua força me impressiona, deputada, e me fez perceber o quanto a senhora é exemplo e inspiração para todas as mulheres acreanas”, frisou.

“Obrigado por seu trabalho e desempenho na Câmara Federal. Tenho acompanhado de perto o seu mandato e tenho comprovado o quando ele é importante para a nossa população”, continuou o político.

Jéssica participou da sessão ao lado de sua mãe, a também deputada Antônia Sales, e subiu na tribuna para deixar uma mensagem aos colegas de bancada.