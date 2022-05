Pesquisa mostra Gladson em primeiro lugar com folga e três postulantes ao Governo com dois dígitos

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Badra, de São Paulo, mostra Gladson Cameli em primeiro lugar e três candidatos alcançando os dois dígitos percentuais. Divulgada nesta sexta-feira (6), a pesquisa dá 38,1% a Gladson Cameli (Progressistas), o que o coloca na liderança com folga dobre os demais postulantes.

Logo em seguida, aparecem Jenilson Leite (PSB), com 11,1%; Sérgio Petecão (PSD), com 10,8%; Mara Rocha (MDB), com 10,1% e outros postulantes abaixo dos dez dígitos: Jorge Moura (PRTB), com 2,1% – primeira pesquisa a figurar -; e Nilson Euclides (PSOL), com 1,2%.

Optantes por branco e nulo somam 11,1% e consultados que não souberam responder ficam na faixa dos 15,5%. Não há informações sobre o nome de Jorge Viana (PT).

Espontânea

No cenário espontâneo – quando nenhum nome é apresentado – as preferências ficam da seguinte forma: Gladson (19,2%), Mara (4,3%), Jenilson (3,2%), Perecão (2,4), Jorge Viana (1,2%), Marcus Alexandre (0,9%) e Jorge Moura (0,3%). Outros candidatos somam 0,8% e nulos/brancos/nenhum marcou 16,8%. Nesse cenário, 50,9% das pessoas não souberam responder ou não sabem em quem votar.