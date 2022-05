Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia Expoacre Juruá 2022

Neste sábado, 21, o governador Gladson Cameli oficializou a realização da 17° ExpoJuruá. O evento acontecerá entre os dias 1 à 4 de setembro no estacionamento do estádio Arena do Juruá.

Segundo o governador, o principal foco do evento deste ano será estimular a retomada da economia e favorecer o encontro das pessoas, após dois anos de pandemia.

O governador também destacou a necessidade de organização para que o evento transcorra com tranquilidade. A prefeitura deverá apoiar na organização do evento, que é a segunda maior festa de Cruzeiro do Sul.

O prefeito Zequinha Lima esteve presente no anúncio, e destacou a importância do evento para elevar a autoestima dos juruaenses.

“O Juruá inteiro está ansioso para uma festa como essa. Estamos dois anos sem nenhum tipo de entretimento público. A ExpoJuruá é a segunda maior festa do Juruá, só perde para a festa da padroeira Nossa Senhora da Glória. Há muita ansiedade por divertimentos e negócios, e durante a Exposição muitas coisas acontecem. Para nós é uma honra poder participar de um anuncio tão importante para Cruzeiro do Sul, fazer a economia alavancar, negócios acontecer, e só tenho a parabenizar o governo pela realização”, disse o prefeito Zequinha Lima.

O Governador Gladson Cameli confirmou as atividades tradicionais da ExpoJuruá, tais como Cavalgada e Rodeios. Também foram anunciados os shows principais que serão Wesley Safadão na abertura dia 01 de setembro e fechamento dia 04 com Murilo Huff.

“Esta será uma Expoacre Juruá com tudo que tem direito: cavalgada de abertura, rodeio. Queremos aquecer a economia, porém sempre respeitando as regras, não maltratando os animais por exemplo. Acredito que o povo vai ser sábio para evitar que essa linda festa não se torne um problema depois. Para isso precisamos do apoio de todos, não apenas governo ou prefeitura, mas de toda sociedade. Queremos reanimar as pessoas depois de um momento difícil que vivenciamos. Unir as famílias acreanas para vir participar, brincar. Quero contar com todas as categorias dos servidores. A prefeitura é fundamental nessa parceria nesta que será a Expoacre das famílias acreanas. Este será um momento de reencontro para aumentar a autoestima de todos”, endossou o governador.

