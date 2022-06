Professor tem casa invadida e é ferido por 6 tiros na Baixada da Sobral, em Rio Branco

O professor de educação física Marcelo de Araújo Brígido, 42 anos, teve a casa invadida e foi ferido com 6 tiros na noite desta terça-feira (31), na rua Bonfim, no loteamento Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcelo estava dentro da própria residência com a esposa e uma criança, que é filho do casal, quando dois homens fortemente armados chegaram no local em um carro modelo Yaris de cor cinza.

Os bandidos desceram do veículo e arrombaram a porta da frente da residência e já chegaram atirando em Marcelo, que estava deitado em uma cama. Seis tiros atingiram a vítima nas regiões do tórax, abdômen e perna. Após a ação, os criminosos voltaram correndo para o veículo fugiram do local.

A esposa de Marcelo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam Marcelo em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).