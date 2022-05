Recompensa de R$ 2,5 milhões é oferecida em troca de informações sobre morte de promotor paraguaio

A caricatura foi desenhada com base em uma foto do autor, que circula na internet. O anúncio da autoridade local ainda informa que a recompensa de R$ 2,5 milhões é oferecida para quem ajudar com informações que ajudem a prender o autor.

“Ajude-nos a identificá-lo! Este é o retrato falado de um dos supostos autores do homicídio do promotor contra o crime organizado paraguaio, Marcelo Pecci, ocorrido em Barú”, escreveu o general colombiano Jorge Luis Vargas Valencia, ao publicar o retrato falado do suspeito.

Segundo informações da polícia paraguaia, os suspeitos usaram um jetski para poder chegar à praia de Cartagena , onde estava o promotor e sua esposa, a jornalista Claudia Aguilera, que escapou ilesa do atentado.

Por conta do atentado, autoridades colombianas estudam suspender as atividades turísticas na região. O pedido da Procuradoria Geral da República foi enviado ao prefeito William Dau. O documento solicita “a suspensão das atividades de exploração recreativa, esportiva, social e comercial em praias urbanas e rurais e bens públicos, como águas marítimas e áreas de maré baixa, em Playa Blanca, Cholón e outras áreas”.

Pecci, de 45 anos, era o responsável pela Unidade Especializada de Crime Organizado e Narcotráfico do Paraguai. Ele atuou em diversos casos que tiveram repercussão no país. De acordo com textos publicados na página do próprio Ministério Público, Pecci processou pessoas acusadas de pertencer a organizações ligadas ao narcotráfico e de lavar dinheiro para essas organizações.

Relembre casos que Marcelo participou

No dia 9 de outubro de 2021, quatro pessoas foram mortas saindo de uma festa, em Pedro Juan Caballero (PY). Atiradores deixaram o carro em que as vítimas estava cravejado de munições. Assista ao vídeo acima.

Conforme a polícia, as quatro vítimas foram identificadas como: Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai; Osmar Vicente Álvarez Grance, de 29 anos, conhecido como “Bebeto”; e as brasileiras Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, natural de Dourados, e Rhannye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, natural de Cáceres (MT).

As vítimas estavam em um veículo com placas do Brasil. Osmar e Haylee seriam namorados, e Kaline e Rhannye colegas da filha do governador paraguaio, todas estudantes de medicina na região de fronteira.

Os suspeitos desceram da caminhonete, se aproximaram do veículo da vítima, atiraram e fugiram. Todos os baleados morreram no local.