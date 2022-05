Recuperação de ramais está a pleno vapor e governo aguarda reprogramação de projetos pela Caixa

A Assessoria Técnica do Governo do Estado ressaltou na manhã desta quarta-feira, 4, que o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) está ultimando os preparativos para a execução dos trabalhos de recuperação dos ramais e linhas vicinais neste período de estiagem amazônica. Dos R$ 28 milhões questionados pelo senador Sérgio Petecão, 11 milhões já foram licitados e o restante está esperando a reprogramação da Caixa Econômica Federal (CEF), não dependendo do governo estadual para a execução.

De acordo com a equipe técnica, a emenda de bancada do ano de 2017, no valor de R$94 milhões, inclusive com a participação do então senador Gladson Cameli, estava fadada a ser perdida por falta de atuação do governo à época, que não apresentou nenhum dos projetos exigidos pela CEF. Em 2019, já no governo de Gladson Cameli, foi montada uma verdadeira força-tarefa que salvou o montante, tendo o governo federal empenhado todo o valor após a apresentação de todos os projetos que faltavam do governo anterior.

Desse valor de R$ 94 milhões, o governo do Acre conseguiu licitar R$ 67 mi e trabalhar na recuperação dos ramais em todo o estado, restando para aproveitamento o total de R$ 28 milhões. O presidente do Deracre, Petrônio Antunes, explicou que desses R$ 28 milhões, pouco mais de 10 milhões já foram licitados e serão aplicados nos próximos meses, aproveitando o período de verão.

Conforme as explicações de Antunes, o único saldo de licitação existente, ao contrário do que diz o senador Petecão, é de R$ 18 milhões, e assim mesmo eles estão sendo reprogramados pela Caixa Econômica Federal por duplicidade na indicação para execução.

Um exemplo é a variante do Ramal Pinheiro Barreto, orçada em R$ 5 milhões, para a qual o senador Márcio Bittar destinou R$ 23 milhões destinados ao asfaltamento. Já para o Ramal Jarinal-Olho D’Água, na Transacreana Sul, a licitação está prevista para a próxima semana, no valor de R$ 11 milhões.

O governo do Estado, por meio de sua assessoria, reafirmou sua meta de trabalho em prol da melhoria da qualidade de vida do povo acreano e o esforço para criação de emprego e renda. Por isso, reforçou a necessidade da união de toda a bancada federal, em especial do líder da bancada, senador Sérgio Petecão, para que interceda junto à Caixa Econômica no sentido de acelerar a reprogramação dos projetos para execução, já que essa parte não cabe ao Executivo estadual.

Petrônio fez questão de frisar que a ordem expressa do governador Gladson Cameli é de que o Estado não perca nenhuma emenda parlamentar, e que o trabalho de acompanhamento de prazos seja feito diariamente pela equipe técnica, não só de Rio Branco, como também da representação do Acre em Brasília. “As emendas parlamentares são de extrema importância para o desenvolvimento do Acre, especialmente aquelas que trazem benefícios para o homem do campo, com o escoamento de sua produção agrícola”, disse o presidente do Deracre.