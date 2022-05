Será que sua alma já reencarnou algumas vezes? Sinais de que sua alma já experienciou vidas passadas

Você costuma ter ‘déjà vu’, aquela sensação de já ter estado em um lugar ou com uma pessoa, mas é a primeira vez que você vivencia ambas as situações? Já lembrou de memórias que não são suas, tem sonhos recorrentes ou uma afinidade inexplicável por um período específico do tempo? Tudo isso pode indicar que sua alma já experienciou vidas passadas.

Se você acha que viveu vidas passadas, descubra alguns sinais de que essa pode não ser a sua primeira vez neste planeta:

Sonhos recorrentes – Os sonhos são um reflexo da mente inconsciente e algumas pessoas acreditam que sonhos repetitivos podem refletir experiências passadas de outras vidas.

Memórias fora do lugar – Existem muitos casos de crianças pequenas que têm memórias em que podem descrever com precisão pessoas, lugares ou eventos que nunca experimentaram.

Forte intuição – Se você tem noção de algo que não aconteceu ou é capaz de entender alguma coisa sem que isso tenha sido explicado, esses são sinais de pode ter uma forte intuição.

Déjà vu – Todo mundo experimenta a sensação de déjà vu, geralmente desencadeada por cheiros, sons, paisagens, gostos e outros fatores.



