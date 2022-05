Sicredi faz pronunciamento oficial sobre caso em agência no município de Acrelândia

Em pronunciamento oficial, através de uma nota, o Sicredi manifesta pesar pelo falecimento da colaboradora e afirma estar colaborando com as autoridades na apuração do caso, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), em uma agência no município de Acrelândia, interior do Acre.

“A agência de Acrelândia permanecerá fechada ao longo desta semana, ou até que haja liberação das autoridades policias”, diz trecho da nota.

Veja a nota na íntegra:

O Sicredi manifesta profundo pesar aos familiares, amigos e colegas de trabalho pelo falecimento da colaboradora Tatiane de Lima Nery, ocorrido hoje, 2 de maio.

O Sicredi está colaborando com as autoridades na apuração do caso e prestando todo o apoio necessário para a família e colaboradores. A agência de Acrelândia permanecerá fechada ao longo desta semana, ou até que haja liberação das autoridades policiais.