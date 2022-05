Urgente: Vigilante mata bancária e é encontrado morto dentro de agência no interior do Acre

Um vigilante identificado até o momento como Kennedy, atirou e matou a gerente de uma agência bancária identificada como Tatiana Lima e depois foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (2), dentro da agência do Sicredi localizado na rua Sebastião Bocalão Rodrigues, no bairro Centro no município de Acrelândia no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Kennedy que é vigilante de uma empresa de vigilância e presta serviço para a Sicredi, mantinha uma um relacionamento amoroso com a gerente Tatiana Lima, quando o vigilante entrou de serviço na manhã desta segunda-feira e de posse da arma de fogo que usa para trabalhar, atirou várias vezes na mulher que havia acabado de chegar para trabalhar.

Tatiane não resistiu aos ferimentos e morreu no local em seguida foi encontrado morto dentro da própria agência. Os outros funcionários entraram em pânico e correram para outras salas e se abrigaram com medo dos disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte do casal.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e os corpos de Kennedy e Tatiana foram encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco para os exames cadavéricos.

A motivação do crime foi passional. O caso foi registrado e vai ser investigado pela Polícia Civil de Acrelândia. O ContilNet aguarda nota oficial da instituição.