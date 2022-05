Solteira, Yasmin Brunet assume pouca roupa na Sapucaí: “Mostrar mesmo”

Livre, leve e solta, a modelo Yasmin Brunet marcou presença no Desfile das Campeãs na Maquês de Sapucaí, no sábado (30), bem à vontade. Curtindo a noite como se não houvesse amanhã em um camarote com as amigas, a ex-mulher do surfista Gabriel Medina confessou que estava sem nada por baixo do look justinho.

“Estou sem calcinha. Queria um look bafônico e para mostrar mesmo, já que é o último dia”, garantiu à imprensa que esteve no local.

Além de aproveitar a festa, ela precisou responder perguntas sobre seu suposto affair com o craque Neymar. O assunto virou tema nas redes sociais recentemente, mas a Yasmin fez questão de colocar tudo em seu devido lugar.

“Minha amizade com o Ney não é de agora, é de anos, a gente se entende, e relacionamento é isso. Agora a gente ficou solteiro e saiu um monte de matéria maluca. Eu estou ciente disso, mas estou focado no meu trabalho”, explicou.

Tudo devidamente esclarecido, hora de curtir o espetáculo das melhores escolas de samba do Rio de Janeiro em 2022. Afinal todo Carnaval tem seu fim e o último que sair de cena apaga a luz, não é mesmo?