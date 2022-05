Tempestade deixa dois mortos e um ferido no interior do Acre

A jovem Ayla Dutra Fernandes, 21 anos e o marido dela, José Fernando Silva de Souza, foram vítimas fatais de um grave acidente com uma embarcação no final da tarde desta quinta-feira (27), no Rio Antymari, no km 52 da BR-364, na divisa dos municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de uma testemunha identificada como Wilson, 65 anos, que conduzia a embarcação, ele e o casal estavam no local para pescar, quando ocorreu uma grande tempestade e uma árvore acabou caindo em cima do trio.

Ainda segundo Wilson, Fernando foi atingido e ficou em baixo da árvore, submerso. Wilson acabou quebrando a perna e, mesmo ferido, ainda conseguiu retirar Ayla debaixo dos galhos da árvore. Wilson conta que se arrastou a mulher por muitos quilômetros, até conseguir encontrar uma pessoa e pedir ajuda.

Moradores da região conseguiram socorrer Ayla e Wilson e colocaram as vítimas em uma caminhonete. Eles foram levados até às margens da BR-364, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava aguardando, mas, infelizmente, Ayla morreu.

O corpo de Ayla foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para os exames cadavéricos, pelos próprios socorristas do Samu. Uma segunda ambulância de suporte básico que foi atender a ocorrência encaminhou Wilson em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros Militar do município de Sena Madureira foi acionado e também foi até o local, mas não conseguiu encontrar o corpo de Fernando que estava submerso. Os militares voltaram para Sena Madureira e nas primeiras horas desta sexta-feira (27) vão com uma equipe de mergulhadores para resgatar o corpo da vítima.