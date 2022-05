Vídeo: Com Eduardo Velloso em Brasília, Marcio Bittar acerta detalhes de ‘transição’

O senador Marcio Bittar (UB-AC) compartilhou em redes sociais, nesta terça-feira (3), um vídeo com o primeiro suplente Eduardo Velloso. Marcio se licencia do Senado entre os meses de maio e junho. Eduardo Velloso assume por um período de 120 dias.

No vídeo, Bittar não poupa elogios ao suplente. “Estou aqui com o Eduardo Velloso, que se tornou um grande e querido amigo. Me ajudou muito na campanha; ele, a família dele. E agora chegou a vez de dá-lo uma oportunidade”, diz.

O senador revela que, em agenda na capital federal, apresentou Velloso a companheiros do Senado e realiza trabalho de integração junto à equipe de seu gabinete. “Certeza que vai nos honrar nos quatro meses que vai passar no Senado da República. Você fez por merecer”, completa.

Feliz, Eduardo Velloso afirma a Bittar, e aos acreanos, que sente-se grato por ter a oportunidade de deixar sua contribuição. “Senador, primeiro quero agradecer. Espero deixar um pouquinho da minha contribuição. Fico grato em poder ajudar ao Acre e nossa população brasileira”, finaliza.